Клаудио Раньери: "В Италии есть три иконы: Колизей, собор Святого Петра и Франческо Тотти"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, что "Ювентус" демонстрирует запредельный уровень игры в чемпионате Италии. 64-летний специалист также отдал должное капитану "Ромы" Франческо Тотти, который в 40 лет продолжает выступать на самом высоком уровне.

– "Ювентус" демонстрирует футбол "с другой планеты", – приводит Football Italia слова Раньери. – Я говорю то, что вижу и чувствую. Несомненно, команда сделает все, чтобы добыть очередной титул в чемпионате Италии. В "Старой синьоре" есть определенная иерархия, которая позволяет команде четко следовать намеченным целям. Однако редко бывает так, чтобы путь клуба к достижению результата обходился без преград, одной из которых, безусловно, является "Рома".

В Италии есть три иконы: Колизей, собор Святого Петра и Франческо Тотти! Пока этот гений футбола получает от игры удовольствие, он продолжит влюблять в себя тысячи болельщиков по всему миру. И не важно, 40 ему или на пару лет больше. С чего вдруг он должен останавливаться на достигнутом? Игрок, показывающий высочайший по качеству футбол, может оставаться в обойме долгие годы. Было ли у меня желание переманить его в "Лестер"? Зачем, если ему по-прежнему очень комфортно в родном клубе?!

Напомним, Раньери был главным тренером "Ювентуса" с 2007 по 2009 год. На протяжении следующих двух сезонов итальянец возглавлял "Рому".