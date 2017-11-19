14:37 | Футбол — Италия

Клаудио Раньери: "Сборная Италии? Нужно подумать"


Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери признался, что ему было бы интересно возглавить сборную Италии. Специалиста называют одним из претендентов на пост наставника итальянской команды, которая не попала на ЧМ-2018.

– Я должен подумать об этом, – цитирует Sky Italia Раньери. – Все зависит не только от меня, поскольку у меня есть контракт с "Нантом". В списках я вижу имена Аллегри, Конте, Анчелотти. Всем нужно все обдумать, прежде чем принимать решение. Но любой из списка будет отличным тренером для сборной. Ситуация с тренером в Италии вообще вторична, поскольку мы достигли дна, нужны системные перемены. А молодые игроки у нас есть – команда поднимается.

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