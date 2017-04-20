Клаудио Раньери: "Не могу тренировать "Лацио", потому что являюсь фанатом "Ромы"

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери, уволенный по ходу сезона, подчеркнул, что находится в ожидании хорошего предложения. По словам специалиста, его интересует работа в одном из европейских клубов.

- Мне бы хотелось вернуться к работе, но я вижу себя в роли специалиста в европейском клубе, - приводит Football Italia слова Раньери. - У меня были предложения и от сборных, но мне бы хотелось тренировать футболистов каждый день.

Наверное, я бы мог вернуться в Италию, но не в "Лацио". Я приближаюсь к завершению карьеры. Принял бы предложение "орлов", если бы это случилось в начале моего пути. Сейчас я не могу пойти туда, потому что я - фанат "Ромы".