Клаудио Раньери: "Мой футбол ближе к стилю Аллегри, чем к стилю Сарри"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери сравнил свой стиль игры со стилем "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и "Наполи" Маурицио Сарри.

- Я ближе к футболу Аллегри. Его система позволяет игрокам быть свободными, насколько это возможно в современном футболе, они имеют возможность проявить себя, - цитирует специалиста Corriere dello Sport. - Конечно, мне нравится и "Наполи" Маурицио Сарри. Если твоя цель - контроль мяча, пока ты не найдешь возможность забить, то это замечательно. Мне также нравился футбол сборной Голландии Ринуса Михелса. С удовольствием вспоминаю его, но в то же время они не победили с ним. Плохо, если ты копируешь такой стиль, не имя подходящих игроков.

Ранее стало известно, что тренер покинет "Нант" по окончании сезона.