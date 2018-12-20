Клаудио Маркизио: "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио, ранее выступавший за "Ювентус", заявил, что "бьянконери" могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. 32-летний итальянец добавил, что у туринского клуба есть несколько конкурентов в серии А.

- "Наполи" прогрессирует, "Рома" доказала, что у нее есть характер, а "Интеру" просто необходима последовательность, - приводит слова Маркизио La Stampa. - Соперники растут в классе, просто "Ювентус" опережает всех на много лет. В этом сезоне они могут выиграть Лигу чемпионов.

Маркизио перешел в "Зенит" 3 сентября 2018 года, подписав двухлетний контракт. Он провел 14 матчей за петербургский клуб и забил 2 гола.

Все о чемпионате Италии - здесь