15:35 | ФУТБОЛ — Италия

Клаудио Маркизио: "Юве" хочет завершить год с еще одним трофеем"

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Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио надеется на победу над "Миланом" в матче Суперкубка Италии. Поединок состоится в пятницу в Дохе и начнется в 19.30 по московскому времени.

- Нам предстоит игра против команда, которая хорошо проявила себя в этом сезоне, поэтому мы должны быть внимательными, чтобы привезти трофей домой, - цитирует Tuttomercatoweb Маркизио. -  Мы не должны недооценивать соперника. Когда нет концентрации, мы рискуем проиграть кому угодно. Наша цель состоит в том, чтобы выиграть Суперкубок Италии и завершить 2016 год с еще одним трофеем.

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