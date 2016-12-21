Клаудио Маркизио: "Юве" хочет завершить год с еще одним трофеем"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио надеется на победу над "Миланом" в матче Суперкубка Италии. Поединок состоится в пятницу в Дохе и начнется в 19.30 по московскому времени.

- Нам предстоит игра против команда, которая хорошо проявила себя в этом сезоне, поэтому мы должны быть внимательными, чтобы привезти трофей домой, - цитирует Tuttomercatoweb Маркизио. - Мы не должны недооценивать соперника. Когда нет концентрации, мы рискуем проиграть кому угодно. Наша цель состоит в том, чтобы выиграть Суперкубок Италии и завершить 2016 год с еще одним трофеем.