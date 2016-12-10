Клаудио Маркизио: "Согласился бы дважды проиграть в туринском дерби ради победы в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио отметил важность правильного психологического настроя на матч 16-го тура чемпионата Италии с "Торино". По словам хавбека, недооценка "быков" может сыграть злую шутку с черно-белыми.

- Если выйти на игру с "Торино" с неправильным настроем, то эта команда может преподнести сюрприз, потому что они никогда не сдаются, - приводит La Stampa слова Маркизио. - Может быть "Ювентус" фаворит в этом противостоянии, но нам предстоит встреча с тяжелым соперником. Согласился бы я проиграть в двух дерби в обмен на победу в Лиге чемпионов? Да. Но это единственная вещь, на которую бы я смог пойти.