Клаудио Лотито: "Неправильно лишать "Лацио" очков из-за 15 идиотов"

Президент "Лацио" Клаудио Лотито считает, что клуб нельзя лишать очков за поведение фанатов. В Италии разразился скандал в связи с расистским поведением фанатов "Лацио", которые в том числе оскорбили жертву нацизма Анну Франк на почве антисемитизма.

– Так себя повели 15 идиотов, которые не понимают, что натворили, – цитирует Football Italia Лотито. – Было бы неправильно лишать команду очков, потому что мы стали заложниками этих людей, которые приходят на стадион, чтобы создавать хаос. Нужно находить и наказывать виновных. Надеюсь, что это психологически не повлияет на команду.