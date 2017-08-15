Клаудио Лотито: "Мы отказались от 70 миллионов евро за Милинковича-Савича"

Президент "Лацио" Клаудио Лотито отметил, что не ставит перед собой целью заработать на продаже игроков. По его словам, он борется только за конкурентоспособность команды.

– Некоторые лгут о том, что мы зарабатываем на игроках деньги, – цитирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио Лотито. – Билья, например, просил отпустить его. Но мы были к этому готовы и нашли замену. Если кто-то уходит, мы без проблем ищем ему замену. А деньги на этом не делаем. Например, я отказался от 70 миллионов за Милинковича-Савича.

Мы работаем над тем, чтобы команда была сильной. У нас серьезный клуб. Возможно, мы не можем конкурировать с первыми 7-8 клубами в Европе, но свои обязательства выполняем. И игроки знают об этом.