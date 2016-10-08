12:33 | ФУТБОЛ — Италия

Китайские владельцы "Интера" доверяют де Буру

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Руководство китайской компании Suning Group доверяет главному тренеру "Интера" Франку де Буру. По словам представителей корпорации, наставнику необходимо время для того, чтобы вывести клуб на самый высокий уровень.

– Что касается доверия к главному тренеру Франку де Буру, то мы здраво оцениваем ситуацию, – приводит Football Italia слова одного из представителей компании Чжена Мина. – Наставнику необходимо время для того, чтобы добиться результата. Мы не сторонники преждевременных решений, поэтому кредит доверия к голландскому специалисту достаточно высок. Мы продолжим оказывать команде поддержку. Уверен, мы движемся в правильном направлении.

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