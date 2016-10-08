Китайские владельцы "Интера" доверяют де Буру

Руководство китайской компании Suning Group доверяет главному тренеру "Интера" Франку де Буру. По словам представителей корпорации, наставнику необходимо время для того, чтобы вывести клуб на самый высокий уровень.

– Что касается доверия к главному тренеру Франку де Буру, то мы здраво оцениваем ситуацию, – приводит Football Italia слова одного из представителей компании Чжена Мина. – Наставнику необходимо время для того, чтобы добиться результата. Мы не сторонники преждевременных решений, поэтому кредит доверия к голландскому специалисту достаточно высок. Мы продолжим оказывать команде поддержку. Уверен, мы движемся в правильном направлении.