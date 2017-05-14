Китайские инвесторы могут приобрести "Парму"

Инвесторы из Китая готовы приобрести выкупить права на "Парму" у местных бизнесменов, сообщает Football Italia. Владелец "Гранады" Цзян Личжан планирует купить сначала 40 процентов прав, затем еще 20 процентов, а в дальнейшем довести свою долю до 90 процентов.

Новый инвестор планирует провести реструктуризацию клуба, который в 2015 году был признан банкротом. Одним из главных изменений станет приглашение нового вице-президента. На эту должность рассматривается Эрнан Креспо, который выступал за итальянский клуб с 1996 по 2000, а также с 2010 по 2012 год.

Нынешний сезон "Парма" проводит в серии C. По итогам сезона желто-синие набрали 70 очков и заняли 2 место в турнирной таблице.