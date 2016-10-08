Китайская компания продолжит финансировать "Интер"

Одна из крупнейших китайских компаний Suning Group объявила о намерении продолжить финансирование "Интера". На дальнейшее развитие команды Франка Де Бура будут выделены значительные средства. По словам руководства организации, компания уважает традиции клуба и сделает все, чтобы способствовать укреплению потенциала миланского гранда.

– Безсуловно, Suning Group будет продолжать финансирование "Интера", – приводит Football Italia слова одного из руководителей компании Чжен Мина. – Мы заинтересованы в том, чтобы успехи клуба росли из года в год. Мы рады сотрудничеству с итальянской столицей в футбольном и коммерческом направлениях.

"Интер" является нашим приоритетом. В планы Suning Group также входит открытие магазинов в Италии. Важно понимать, что между Suning Group и другими китайскими компаниями, ставшими владельцами футбольных клубов, существует значительная разница. Мы любим футбол, президент Suning господин Чжан увлечен спортом, у нас собрана команда квалифицированных профессионалов.

В этом году главная цель – это попадание в Лигу чемпионов. Не исключаю, что в январе произойдут дополнительные финансовые вливания. Долгосрочная перспектива – со временем одержать победу в главном клубном европейском турнире.