Китаянка в свадебном платье посетила тренировку "Ромы"

В пятницу утром тренировку "Ромы" в спортзале посетила неожиданная гостья - китайская фанатка в свадебном платье. Китаянка Чжоу Жунжун была в числе фанатов, которые хотели понаблюдать за тренировкой команды, кроме ее необычного наряда у нее была в руках табличка с надписью: "Я хотела стать женой Тотти, когда мне было двенадцать лет". Игроки с улыбкой встретили гостью. Примечателен тот факт, что самого Тотти в тот момент в зале не было, но он встретился с фанаткой после тренировки.