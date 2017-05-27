Китаянка в свадебном платье посетила тренировку "Ромы"

В пятницу утром тренировку "Ромы" в спортзале посетила неожиданная гостья - китайская фанатка в свадебном платье. Китаянка Чжоу Жунжун была в числе фанатов, которые хотели понаблюдать за тренировкой команды, кроме ее необычного наряда у нее была в руках табличка с надписью: "Я хотела стать женой Тотти, когда мне было двенадцать лет". Игроки с улыбкой встретили гостью. Примечателен тот факт, что самого Тотти в тот момент в зале не было, но он встретился с фанаткой после тренировки.
👰Ever since she was 12, she's wanted to marry #Totti! 🎊https://t.co/xRi0jvBjLn pic.twitter.com/ow72LEqv96– AS Roma English (@ASRomaEN) 27 мая 2017 г.