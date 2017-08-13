Кейта обиделся на "Лацио", который не включил его в заявку на матч с "Ювентусом"

Нападающий "Лацио" Бальде Кейта отметил, что отсутствие в заявке на матч за Суперкубок Италии против "Ювентуса" сильно обидело его. Римляне вывели сенегальца из состава с официальной формулировкой - травма. Игрок ответил, что готов был играть. В Италии этот конфликт связывают с тем, что "Ювентус" и "Лацио" ведут переговоры по сенегальцу и пока не могут согласовать цену.

"Отсутствие в заявке сильно обидело меня. Это первый матч сезона, к которому я был готов. Решение клуба, которое, очевидно, не имеет ничего общего с чисто спортивными критериями, ставит меня в неудобное положение. Сейчас я не знаю, как оценить последствия этого поступка", - написал Кейта в Твиттере.