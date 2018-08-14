Кейта Бальде: "С детства мечтал играть за "Интер"

Нападающий Кейта Бальде после перехода из "Монако" в состав "Интера" заявил, что это было его детской мечтой.



"Я очень счастлив быть здесь, отдам всего себя чтобы сделать фанатов счастливыми", - приводит Football Italia слова Кейта. - Я вернулся в Италию с огромным желанием играть за великий клуб. У меня уже есть опыт игры в этой лиге, и я хочу проявить себя хорошо. С самого детства я мечтал играть за "Интер", я хочу хорошо себя проявить. Мне всегда нравились фанаты команды, они всегда добрые и вежливые, и я хочу делать их счастливыми каждое воскресенье."

Миланский клуб арендовал сенегальского футболиста до конца сезона с правом выкупа. СМИ сообщали, что стоимость аренды составит 5-6 миллионов евро, а контракт можно будет выкупить за 30 миллионов.

В прошлом сезоне Кейта Бальде провел 33 матча в составе "Монако", в которых забил 8 мячей и отдал 11 передач.