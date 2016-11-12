18:33 | ФУТБОЛ — Италия

Кейсуке Хонда: "Я мог бы уйти из "Милана", но получал плохие предложения"

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Нападающий "Милана" Кейсуке Хонда отметил, что отверг предложения, которые ему поступали от других клубов. Японец, который в 2014 году ушел из ЦСКА, в нынешнем сезоне потерял место в основном составе миланской команды. На поле он выходил три раза. 

- Я мог бы уйти из "Милана", но получал предложения, которые мне не понравились, - приводит J-TV слова Хонды. - Я не умру, если не уйду из клуба. С моим будущим нет никаких проблем. Думаю, что в "Милане" пришел конец эпохи Берлускони. Клуб хочет изменить свою тактику.

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