Кейсуке Хонда: "Я мог бы уйти из "Милана", но получал плохие предложения"

Нападающий "Милана" Кейсуке Хонда отметил, что отверг предложения, которые ему поступали от других клубов. Японец, который в 2014 году ушел из ЦСКА, в нынешнем сезоне потерял место в основном составе миланской команды. На поле он выходил три раза.

- Я мог бы уйти из "Милана", но получал предложения, которые мне не понравились, - приводит J-TV слова Хонды. - Я не умру, если не уйду из клуба. С моим будущим нет никаких проблем. Думаю, что в "Милане" пришел конец эпохи Берлускони. Клуб хочет изменить свою тактику.