Кейсуке Хонда: "Игроки "Милана" не чувствуют любви болельщиков"

Полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда недоволен поведением болельщиков клуба. По мнению экс-хавбека ЦСКА, фанаты "россонери" отвернулись от команды в тяжелое для нее время.

– Минус "Милана" в том, что когда команда проигрывает, болельщики от нас отворачиваются, – сказал для Kyodo News Хонда. – Мы не чувствуем никакой любви со стороны поклонников. Как только команда начинает побеждать – все ощущают себя частью большой семьи. Болельщиков волную только результат и хорошая статистика. Футбол – это разговор победы или поражения.

Я считаю, что и по этой причине у "Милана" и сборной Италии ничего не получается. В этой стране слишком одержимы результатом, это образует давление, с которым справиться крайне сложно. Ты пытаешься изменить положение, но будто упираешься в стену в связи с таким отношением к себе.