22:58 5 октября | ФУТБОЛ — Италия

Кейсуке Хонда: "Болельщики "Милана" отвернулись от команды"

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Нападающий "Милана" Кейсуке Хонда посетовал на плохое отношение к игрокам со стороны фанатов. По его словам, разногласия с болельщиками негативно влияют на результаты команды.
 
- Команда не чувствует доверия со стороны болельщиков, - приводит Football Italia слова Хонды. - Они просто хотят видеть результат и одержимы цифрами. В Японии вы никогда не услышите насмешек в адрес футболистов. Но в Милане все наоборот. Фанаты отвернулись от нас. Это одна из причин того, что не только "Милан", но и сборная Италии оказались в нынешнем положении.

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