Кейсуке Хонда: "Болельщики "Милана" отвернулись от команды"

Нападающий "Милана" Кейсуке Хонда посетовал на плохое отношение к игрокам со стороны фанатов. По его словам, разногласия с болельщиками негативно влияют на результаты команды.



- Команда не чувствует доверия со стороны болельщиков, - приводит Football Italia слова Хонды. - Они просто хотят видеть результат и одержимы цифрами. В Японии вы никогда не услышите насмешек в адрес футболистов. Но в Милане все наоборот. Фанаты отвернулись от нас. Это одна из причин того, что не только "Милан", но и сборная Италии оказались в нынешнем положении.