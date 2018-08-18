Криштиану Роналду дебютирует в "Ювентусе". Видеотрансляция

В эти выходные стартует чемпионат Италии. Центральная игра тура проходит в Вероне, 18 августа. В субботу там встречаются местный "Кьево" и туринский "Ювентус". В этой игре должен случиться дебют нападающего "Старой синьоры" Криштиану Роналду. Как стартует звезднеый новичок вы новом для себя чемпионате?

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Кьево" – "Ювентус".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Кьево" – "Ювентус": трансляция