17:19 | Футбол — Италия

"Кьево" уволил Вентуру спустя месяц после назначения

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"Кьево" отправил в отставку главного тренера Джампьеро Вентуру, информирует официальный сайт команды. 70-летний итальянец возглавил клуб из Вероны 10 октября 2018 года, подписав двухлетний контракт.

Под руководством Вентуры "Кьево" потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Команда занимает последнее место в серии А.

Ранее Вентура не смог вывести сборную Италии на чемпионат мира-2018.

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