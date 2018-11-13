"Кьево" уволил Вентуру спустя месяц после назначения

"Кьево" отправил в отставку главного тренера Джампьеро Вентуру, информирует официальный сайт команды. 70-летний итальянец возглавил клуб из Вероны 10 октября 2018 года, подписав двухлетний контракт.

‼️ Comunicato ufficiale: risoluzione consensuale del contratto economico che legava l'allenatore Gian Piero Ventura all'@ACChievoVerona

Leggi il comunicato 👉 https://t.co/VzhBqpdse2 pic.twitter.com/7XAuGCIItr – A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 13 ноября 2018 г.

Под руководством Вентуры "Кьево" потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Команда занимает последнее место в серии А.

Ранее Вентура не смог вывести сборную Италии на чемпионат мира-2018.

Все о чемпионате Италии - здесь