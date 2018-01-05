"Кьево" сыграл вничью с "Удинезе"

"Кьево" дома сыграл вничью с "Удинезе" в матче 20-го тура чемпионата Италии – 1:1. В составе хозяев отличился Иван Радованович, "Удинезе" отыгрался благодаря автоголу Ненада Томовича.

"Кьево" занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 22 очка. "Удинезе" с 28-ю баллами поднялся на 7-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Кьево" – "Удинезе" – 1:1 (1:1)

Голы: Радованович, 9 (1:0). Томович, 41 – в свои ворота (1:1).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Томович, Каччаторе, Бани, Бирса (Лерис, 90), Хетемай, Радованович, Бастьен, Стемпиньски (Пеллиссьер, 68), Пуччарелли (Гарритано, 75).

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Видмер, Пеццелла (Стрюгер Ларсен, 87), Самир, Янкто, Фофана (Халльфредссон, 85), Барак, де Пауль (Перица, 76), Лазанья.

Предупреждение: Барак, 90+3.

Судья: Киффи (Италия).

05 января. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".

Турнирная таблица серии А