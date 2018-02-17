"Кьево" прервал серию из 11 матчей без побед, обыграв "Кальяри"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Кьево" дома переиграл "Кальяри" со счетом 2:1. В составе победителей отличились полузащитник Эммануэле Джаккерини и нападающий Роберто Инглезе. У сардинцев забил форвард Леонардо Паволетти.

Отметим, что хозяева смогли прервать серию из 11 матчей (10 в национальном первенствен, 1 в Кубке Италии) без побед.

"Кьево" занимает 15-е место турнирной таблицы в серии А, "Кальяри" - 14-е.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Кьево" - "Кальяри" - 2:1 (0:0)

Голы: Джаккерини, 74 (1:0). Инглезе, 76 (2:0). Паволетти, 82 (2:1).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Каччаторе, Бани, Бирса (Джаккерини, 70), Хетемай, Радованович, Кастро (Дайнелли, 90), Инглезе, Пуччарелли (Меджорини, 60).

"Кальяри": Краньо, Андреолли, Кастан, Ликояннис, Чеппителли, Дессена (Фараго, 59), Падоин, Ионицэ (Хан Кван Сон, 79), Жоау Педру (Сау, 69), Барелла, Паволетти.

Предупреждения: Паволетти, 51. Пуччарелли, 59. Андреолли, 78. Соррентино, 87. Барелла, 90+1.

Судья: Наска.

17 февраля. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

Турнирная таблица чемпионата Италии