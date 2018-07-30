"Кьево" после перехода Роналду поднял цены на билеты на матч против "Ювентуса"

Руководство "Кьево" решило повысить цены на матч 1-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса", сообщает Sportmediaset. По информации источника, стоимость была увеличена на 50 процентов после того, как состав клуба из Турина пополнил нападающий "Реала" Криштиану Роналду.

Так, цены на первый ряд центральных трибун стадиона "Маркантонио Бентегоди" поднялись со 100 до 150 евро. Билеты на верхний ярус можно купить за 60 евро вместо 40. Цены на угловые сектора подскочили с 30 до 50 евро.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что перекупщики продают билеты на матч 3-го тура серии А "Парма" – "Ювентус" до семи раз дороже номинала.

Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля. По данным transfermarkt.de, "бьянконери" заплатили "Реалу" за 33-летнего португальца 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год.