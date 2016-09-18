15:39 | ФУТБОЛ — Италия

"Кьево" обыграл "Удинезе", забив на 90+5-й минуте

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"Кьево" взял верх над "Удинезе" в выездном матче 4-го тура чемпионата Италии (2:1). Клуб из Удине упустил шанс догнать по очкам идущий вторым "Ювентус". "Кьево" же набрал 7 очков и вошел в четверку лидеров серии A. Отметим, что победный мяч гости забили на пятой добавленной минуте.

Чемпионат Италии

Серия A

4-й тур 

"Удинезе" - "Кьево" - 1:2 (1:0)

Голы: Сапата, 25 (1:0). Кастро, 82 (1:1). Каччаторе, 90+5 (1:2). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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