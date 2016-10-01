"Кьево" на выезде победил "Пескару"

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Пескара" на своем поле уступила "Кьево" – 0:2. По голу забили Риккардо Меджорини и Роберто Инглезе. "Дельфины" до сих пор не одержали ни одной победы на поле в нынешнем сезоне (в поединке второго тура с "Сассуоло" им присудили техническую победу из-за того, что за противника играл незарегистрированный футболист) и занимают 17-ю строчку в турнирной таблице. "Кьево" пока идет на третьем месте.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Пескара" – "Кьево" – 0:2 (0:0)

Голы: Меджорини, 76 (0:1). Инглезе, 85 (0:2).

"Пескара": Биссарри, Кампаньяро, Крешенци, Бираги, Форнасьер, Мемушай, Бругман (Мурич, 84), Верре, Бенали (Кристанте, 74), Капрари, Манай (Митрицэ, 68).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Дайнелли, Сполли, Фрэ, Бирса (Ригони, 81), Хетемай, Радованович, Кастро, Флоро Флорес (Меджорини, 63), Инглезе (Париджини, 90+1).

Предупреждения: Фрэ, 25. Сполли, 46. Бругман, 56. Дайнелли, 79.

Судья: Манганьелло.

1 октября. Пескара. Стадион "Адриатико".