"Кьево" из-за завышения прибыли от продажи игроков может покинуть серию А

Федерация футбола Италии обвиняет "Кьево" в финансовых махинациях, что может привести к понижению клуба в классе и вылету из серии А. Как сообщает Sky Italia, президент клуба Лука Кампеделли и некоторые руководители обвиняются в том, что в отчетах завышали реальную прибыль, полученную с продажи и аренды 30 игроков за последние годы. Это позволяло "Кьево" демонстрировать повышенную прибыль и проходить лицензирование. Сумма фиктивной прибыли составила более 25 миллионов евро.

Прокурор потребовал лишить "Кьево" 15 очков по итогам прошлого сезона, что отправит клуб в зону вылета.