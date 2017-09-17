"Кьево" и "Аталанта" сыграли вничью

"Кьево" и "Аталанта" не выявили победителя в матче 4-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 52-й минуте благодаря голу Самюэля Бастьена. Алехандро Гомес на 85-й минуте счет сравнял, реализовав пенальти.

Чемпионат Италии

Серия A

4-й тур

"Кьево" - "Аталанта" - 1:1 (0:0)

Голы: Бастьен, 52 (1:0). Гомес, 85 - с пенальти (1:1).

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби (Гамберини, 54), Томович, Каччаторе, Бирса (Пуччарелли, 79), Хетемай (Депаоли, 74), Радованович, Кастро, Бастьен, Инглезе.

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Кальдара, Кастань (Орсолини, 74), Иличич, Куртич, де Рон, Фройлер (Кристанте, 67), Петанья (Гомес, 52).

Предупреждения: Цесар, 41. Бастьен, 44.

Судья: МАРИАНИ (Италия).17 сентября.

Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".