"Кьево" и "Аталанта" сыграли вничью

"Кьево" и "Аталанта" не выявили победителя в матче 4-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 52-й минуте благодаря голу Самюэля Бастьена. Алехандро Гомес на 85-й минуте счет сравнял, реализовав пенальти.
Чемпионат Италии
Серия A
4-й тур
"Кьево" - "Аталанта" - 1:1 (0:0)
Голы: Бастьен, 52 (1:0). Гомес, 85 - с пенальти (1:1).
"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби (Гамберини, 54), Томович, Каччаторе, Бирса (Пуччарелли, 79), Хетемай (Депаоли, 74), Радованович, Кастро, Бастьен, Инглезе.
"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Кальдара, Кастань (Орсолини, 74), Иличич, Куртич, де Рон, Фройлер (Кристанте, 67), Петанья (Гомес, 52).
Предупреждения: Цесар, 41. Бастьен, 44.
Судья: МАРИАНИ (Италия).17 сентября.
Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".