Кевин-Принс Боатенг: "Многие не понимают, что такое быть черным, нас ненавидят лишь из-за цвета кожи"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг выразил свое отношение к инциенту с расистскими оскорблениями в адрес игрока "Наполи" Калиду Кулибали во время матча неаполитанской команды с "Интером" (0:1).

– Я сочувствую Кулибали, так как испытал это на себе. Это расизм, все это знают. Тот, кто это делает, считает, что мы такого же цвета, как и обезьяны. Конечно, найдутся и те, кто ведёт себя так по другим причинам, – приводит слова Боатенга La Gazzetta dello Sport. -

Многие не понимают, что такое быть черным и слышать из-за этого оскорбления. Нас ненавидят лишь из-за цвета кожи. В жизни у меня подобных проблем нет. Может, потому, что я высокий и я вешу 90 килограммов. Просто вешать баннеры "Нет расизму" – этого мало. Может быть, нужны публичные кампании или уроки в школах на эту тему.

Помимо расистских оскорблений в адрес Кулибали, матч "Интер" - "Наполи" также был омрачен столкновениями между болельщиками обоих клубов, в которых было ранено четверо, а также, погиб один болельщик. После этого черно-синие, в качестве наказания, получили две домашних игры без зрителей, а фанатскую трибуну команды закрыли на три поединка.