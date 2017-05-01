Кевин-Принс Боатенг: "ФИФА, УЕФА и судьи должны принимать больше усилий в борьбе с расизмом"

Полузащитник "Лас-Пальмаса", экс-игрок "Милана" Кевин-Принс Боатенг выразил сожаление в связи с тем, что хавбеку "Пескары" Салли Мунтари пришлось покинуть поле в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (0:1). Футболист сделал это в знак протеста – болельщики хозяев выкрикивали кричалки расистского содержания в его адрес.

– Это очень печальная ситуация, – цитирует Football Italia Боатенга. – Трудно выразить, что испытываешь в этот момент. И боль, и злость... Когда-то нечто подобное случилось и со мной, я сказал о поведении болельщиков арбитру, но он ничего не сделал. В конце концов, он не только свистеть должен, но и в целом контролировать ситуацию, которая влияет на игру.

ФИФА, УЕФА и судьи должны предпринимать больше усилий, чтобы избегать таких вещей. Игрок не должен покидать поле для того, чтобы обратить внимание на эту ситуацию.

Салли Мунтари: "Меня оскорбляли даже дети"