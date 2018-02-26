11:10 | Футбол — Италия

Кессье выбил Наингголану зуб. Фото

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"Милан" обыграл "Рому" со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата Италии. В самом начале встречи полузащитник римского клуба Раджа Наингголан лишился зуба во время столкновения с Франком Кессье.

Игроки вступили в борьбу за мяч, и игрок "Милана" случайно задел игрока локтем. Несмотря на инцидент, бельгийский футболист вернулся и на поле и продолжил встречу.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Патриот Сибири

Похоже, Спорт-Экспресс что-то знает о Наингголане :)

11:26

Хидетоши Наката

вроде в бельгийцах всегда числился и вдруг румын

11:23

Omnis33

Таки румынский?

11:22

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