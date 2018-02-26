Кессье выбил Наингголану зуб. Фото

"Милан" обыграл "Рому" со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата Италии. В самом начале встречи полузащитник римского клуба Раджа Наингголан лишился зуба во время столкновения с Франком Кессье.

Игроки вступили в борьбу за мяч, и игрок "Милана" случайно задел игрока локтем. Несмотря на инцидент, бельгийский футболист вернулся и на поле и продолжил встречу.