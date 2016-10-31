Кьеллини вернется в строй только после матчей сборных

Стали известны сроки восстановления защитника "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, сообщает пресс-служба туринцев. По информации из медицинского штаба "Старой синьоры", 32-летний ветеран пропустит как минимум две недели и вернется в строй уже после паузы на игры сборных.

Кьеллини не сможет выйти на поле в матчах "Ювентуса" с "Лионом" в Лиге чемпионов и поединке с "Кьево" в чемпионате Италии. Также он не поможет "Скуадре адзурре" во встрече с Лихтенштейном. Напомним, что травму футболист получил в матче 11-го тура серии А с "Наполи" (2:1).