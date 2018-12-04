Кьеллини сравнил Роналду с Пирло

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини сравнил нападающего туринского клуба Криштиану Роналду с экс-полузащитником "бьянконери" Андреа Пирло. Он также добавил, что 33-летний португалец помог заполнить ту пустоту, которая осталась в клубе после ухода голкипера Джанлуиджи Буффона в "ПСЖ".

- Роналду помогает нам поднимать планку, - приводит слова Кьеллини Football Italia. - Такого игрока нам давно не хватало. Он уверен во всем, что делает. Раньше таким футболистом был Пирло. Криштиану способствует совершенствованию всех игроков, которые его окружают. Он также заполнил ту пустоту, которая осталась после ухода Буффона.

Роналду имеет решающее значение на поле и за его пределами. Мы понимаем друг друга, зная наши сильные стороны. Лучшие качества "Ювентуса" выходят на первый план с таким игроком, как он.

В текущем сезоне Роналду провел 18 матчей за "Ювентус", забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Все о чемпионате Италии - здесь