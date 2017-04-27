Кассано считает Хамеса, Погба и Балотелли переоцененными игроками

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что Хамес Родригес, Поль Погба и Марио Балотелли являются переоцененными игроками. Также он назвал тройку лучших игроков, включив в нее и себя.

- Действительно ли Погба стоит 120 миллионов евро? Нет, - цитирует Football Italia Кассано. - Хамес Родригес - 80 миллионов евро? Нет. Если он столько стоит, то сколько бы стоил Андрес Иньеста в его возрасте? Что касается Балотелли, то я желаю всего наилучшего ему, и он неплохо играет во Франции, но и он, и Погба преуспели в жизни благодаря тому, что их агент Мино Райола. Он дал им невероятные возможности. Три сильнейших игрока? Месси - лучший, потом Иньеста, а затем Хави и я.