Кассано отказывается покидать "Сампдорию"

Нападающий "Сампдории" Антонио Кассано не хочет уходить из клуба, несмотря на то что генуэзцы хотят разорвать с ним контракт. Об этом сообщил президент клуба Массимо Ферреро.

- Кассано тренируется в одиночку и изображает из себя жертву, – приводит Football Italia слова Ферреро. - Я не понимаю, почему он не хочет уйти играть в другую команду. Он даже не хочет разговаривать со мной. Он уже никогда не будет частью "Сампдории", но отвергает любые предложения.

Отметим, что Кассано подписал двухлетний контракт с "Сампдорией" летом 2015 года. В прошлом сезоне он провел 24 матча в составе команды, в которых забил два мяча.