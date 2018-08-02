Кассано готов возобновить карьеру в 36 лет

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что собирается вернуться в футбол. Прошлым летом 36-летний форвард объявил о завершении карьеры, но потом сказал, что открыт для предложений.

Последним клубом Кассано была "Верона", за которую он не провел ни одного официального матча.

– У меня есть огромное желание играть в футбол, – цитирут Sky Sport Italia Кассано. – Физически я в отличном состоянии, вешу 82 килограмма – столько я не весил никогда в жизни. Дома я играю по два часа. Я полон энтузиазма, но мне хочется найти тренера и команду, которые поверят в меня. Убежден, что по-прежнему могу решать исход матчей.

В прошлом году я сказал то, как все было. Я ушел из "Вероны", потому что не чувствовал вдохновения.

За профессиональную карьеру Кассано выступал за "Бари" (1999 – 2001), "Рому" (2001 – 2006), "Реал" (2006-2007), "Сампдорию" (2007 – 2011, 2015 – 2017), "Милан" (2011-2012), "Интер" (2012-2013) и "Парму" (2013 – 2015).