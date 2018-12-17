Касерес изъявил желание покинуть "Лацио" зимой

Уругвайский защитник "Лацио" Мартин Касерес хочет покинуть команду в январское трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky.

По информации издания, 31-летний Касерес может перейти в "Парму" или СПАЛ. Мартин недоволен своим игровым временем: в текущем сезоне он всего три раза вышел на поле в основном составе. Контракт футболиста с "Лацио" заканчивается летом следующего года.

Мартин Касерес, помимо "Лацио", известен по выступлениям за "Вильярреал", "Барселону", "Севилью", "Ювентус", "Саутгемптон" и "Верону". За уругвайскую сборную он провел 75 матчей, в которых забил четыре мяча.