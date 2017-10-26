Карсдорп – о травме в дебютном матче: "Мечта обернулась кошмаром"

Защитник "Ромы" Рик Карсдорп в Твиттере поблагодарил болельщиков за слова поддержки после дебютного матча в составе "волков". Во встрече 10-го тура серии А с "Кротоне" (1:0) голландец получил травму крестообразной связки. Сроки его восстановления от повреждения станут известны по итогам углубленного медицинского обследования.

– Спасибо всем вам за поддержку, – написал Карсдорп. – Прошлой ночью моя мечта обернулась кошмаром. Я буду усердно работать, чтобы вернуться более сильным.

Напомним, Карсдорп перешел в "Рому" летом, но впервые вышел на поле в составе итальянской команды только в среду, 25 октября, потому что пропустил начало сезона из-за травмы.