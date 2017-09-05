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06:55 | Футбол — Италия

Карло Тавеккьо: "Нечестно, что при отборе на ЧМ не учитываются былые заслуги сборных"


Глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо считает, что ФИФА должна пересмотреть условия отбора на чемпионат мира для сборных, выигрывавших турнир. Сборная Италии на данный момент идет на втором месте в своей группе отборочного турнира чемпионата мира-2018, где лидирует Испания, и может не попасть в финальную стадию.

- Если Италия не попадет на чемпионат мира-2018 - это будет апокалипсисом, - цитирует L'Equipe Тавеккьо. - Я поговорил с Джанни Инфантино (глава ФИФА. - Прим. "СЭ"), чтобы он пересмотрел систему отбора на мировые первенства. Нечестно, что не учитываются былые заслуги, это противоречит истории. Рассчитываю, что ФИФА вскоре займется этим вопросом.

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