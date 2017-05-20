Карло Тавеккьо: "Интер" и "Милан" должны вернуться на европейскую арену"

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо выразил надежду, что "Интер" и "Милан" вскоре вновь выйдут на топ-уровень. Также он отметил работу итальянской тренерской школы. В этом сезоне "Челси", "Бавария", "Ювентус" и "Спартак" стали чемпионами под руководством итальянцев.

– Мы довольны Вентурой, и я уверен, что он будет работать со сборной Италии долго, – цитирует Sky Sports Italia Тавеккьо. – Итальянские тренеры за рубежом показывают себя по всему миру. Это означает, что наша школа является одной из лучших в мире.

"Ювентус" в финале Лиги чемпионов – большой знак для итальянского клубного футбола. Также "Интер" и "Милан" должны вновь стать действующими лицами на европейской арене. Мы не можем просто так потерять такой город, как Милан. Он должен вернуться на уровень Рима, Турина, Неаполя и Флоренции. Я рад иностранным владельцам, если их инвестиции являются законными, это часть глобализации футбола.