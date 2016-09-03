Карло Анчелотти: "Я никогда не возглавлю "Интер", "Атлетико" или "Барселону"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что никогда бы не стал работать в структуре "Барселоны", "Атлетико", "Лацио" или "Интера". Таким образом, итальянский специалист отдает дань своим бывшим клубам "Реалу", "Роме" и "Милану", для которых вышеназванные клубы являются принципиальными соперниками.

– Я никогда не буду тренировать "Атлетико" или "Барселону", – цитирует Marca Анчелотти. – Уважаю историю и не смогу так поступить. Та же история с "Интером" и "Лацио". Я – "миланиста", поэтому не буду работать в этих клубах.