16:27 | ФУТБОЛ — Италия

Карло Анчелотти: "Я никогда не возглавлю "Интер", "Атлетико" или "Барселону"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что никогда бы не стал работать в структуре "Барселоны", "Атлетико", "Лацио" или "Интера". Таким образом, итальянский специалист отдает дань своим бывшим клубам "Реалу", "Роме" и "Милану", для которых вышеназванные клубы являются принципиальными соперниками.

– Я никогда не буду тренировать "Атлетико" или "Барселону", – цитирует Marca Анчелотти. – Уважаю историю и не смогу так поступить. Та же история с "Интером" и "Лацио". Я – "миланиста", поэтому не буду работать в этих клубах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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BayDin

Сейчас в список надо добавить Боруссию.

17:34

Levbereg

Значит можно ждать в России.;)

17:10

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