17:06 | ФУТБОЛ — Италия

Карло Анчелотти: "Я никогда не возглавлю "Интер"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти исключил возможность своей работы в "Интере". По словам 57-летнего специалиста, это невозможно из-за его связи с "Миланом". Напомним, на прошлой неделе черно-синие сменили тренера: место Франка де Бура занял Стефано Пиоли.

– Я никогда не смогу тренировать "Интер", я не пойду против своей истории, – приводит Football Italia слова Анчелотти. – Во Франции я тренировал "ПСЖ", а в Италии – "Милан". Я очень уважаю и "Интер", и "Марсель". Но я бы никогда не смог вернуться в Испанию и возглавить "Атлетико" после работы в "Реале", например.

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