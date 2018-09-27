Карло Анчелотти: "Выбрать состав на матч с "Ювентусом" - головная боль"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что выбрать состав команды на матч с "Ювентусом" будет для него настоящей головной болью. По словам итальянского тренера, все футболисты находятся в хорошей форме и заслуживают выйти на поле.

- Мы находимся в хорошей форме, все игроки замотивированы, - приводит Football Italia слова Анчелотти. - Честно говоря, у меня очень болит голова, когда я начинаю выбирать состав на субботу на матч с "Ювентусом", потому что футболисты доказали, что они все заслуживают играть. Я решил приехать в Неаполь из-за страсти к футболу в городе и проекта клуба.

"Наполи" и "Ювентус" сыграют в рамках 7-го тура серии А в субботу, 29 сентября. Матч пройдет в Турине и начнется в 19:00.

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