Карло Анчелотти: "Все, что я знаю - Аллан остается"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что бразильский полузащитник Аллан, которого хочет купить "ПСЖ", останется в команде.

- Аллан не тренировался в достаточной мере, у него была трудная неделя, - приводит слова Анчелотти Football Italia. - Мы оставили его в Неаполе, чтобы он подготовился там к игре с кубковой игре с "Миланом", которая пройдет во вторник. Все, что я знаю - он остается в команде. Аллан - важный игрок для нас, и его значение увеличится во второй части сезона. Нам не нужно его продавать. Да, предложение со стороны "ПСЖ" было, но существуют условия и запросы. Если предложение не устраивает клуб, все остается как было. "Наполи" бы принял просьбы Аллана об уходе, если бы он этого захотел. Но у нас с ним не возникло проблем. Де Лаурентис не хочет продавать игроков.

Ранее в СМИ сообщалось, что Аллан был близок к переходу в "ПСЖ". Парижане готовы были потратить на него более 100 миллионов евро.