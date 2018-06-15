Карло Анчелотти: "Вряд ли когда-нибудь возглавлю "Барселону"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что никогда не возглавит ни "Барселону", ни "Интер". 59-итальянец также заявил о том, что хотел бы руководить национальной сборной.

- Я никогда не тренировал национальную команду, поэтому когда-нибудь хотел бы это сделать, - приводит слова Анчелотти Football Italia. - Я был главным тренером "Реала", поэтому вряд ли буду работать в "Барселоне". Это же касается и "Интера": никогда не буду возглавлять этот клуб, поскольку мое прошлое связано с "Миланом".

Напомним, Анчелотти стал главным тренером "Наполи" 23 мая 2018 года, заключив трехлетний контракт с неаполитанским клубом.