Карло Анчелотти: "Трансферный рынок меня сейчас мало интересует"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти отметил, что его клуб не будет подписывать новичков в январе. Также он прокомментировал слухи о том, что "Наполи" интересуется защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром.

– Я вижу компактную и всем довольную команду, – цитирует Sky Italia Анчелотти. – Лишние футболисты могут нарушить баланс, и мы не видим, чтобы кто-то хотел нас покинуть. Павар? Если я скажу, что мне нравится Павар, то это будет неуважением к Хюсаю, Малькюи и Максимовичу, которыми я очень доволен. Рынок меня сейчас мало интересует.

У нас хорошая конкуренция в атаке. Инсинье, Мертенс и Милик хорошо себя проявляют, у них нет проблем и с тем, чтобы играть вместе. Я могу себе позволить выпускать на поле тех, кто в оптимальной форме.