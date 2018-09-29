Карло Анчелотти: "Судья принял поверхностное решение, удалив игрока "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после матча 7-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:3) заявил, что его команда проделала хорошую работу в этой встрече.

- Сначала я злился на свою команду, потому что мы позволили "Ювентусу" восстановить уверенность после пропущенного гола, - приводит слова Анчелотти Football Italia. - Но в целом это была хорошая работа. Нам нужно совершенствоваться с точки зрения характера, последовательности и опыта, но сегодня мы хорошо действовали, даже оставшись вдесятером.

Судья принял поверхностное решение, удалив Руйи. Он долго думал перед тем, как показать ему вторую желтую карточку.

"Наполи" занимает второе место в серии А, имея в активе 15 очков.

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