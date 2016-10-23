Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти подчеркнул, что задумается о работе в сборной только после ухода из мюнхенской команды. 57-летний специалист отметил, что читал об интересе к себе со стороны Футбольной ассоциации Англии.

– Я не стал главным тренером "Манчестер Юнайтед", после того как команду покинул Алекс Фергюсон, потому что на тот момент уже вел переговоры с "Реалом", – приводит Football Italia слова Анчелотти. – Конечно, "Красные дьяволы" – фантастическая команда, и быть ее рулевым – мечта многих специалистов.

Также со мной разговаривали о возвращении в сборную Италии после ухода Антонио Конте в этом году. Но, как правило, я работаю в клубе не менее двух сезонов. Так было в Лондоне и в Мадриде. Исключением стал "ПСЖ", где я провел полтора года. Планирую продлить свое пребывание в Мюнхене, после чего уже можно будет задуматься о предложении возглавить сборную Италии.

В последнее время в прессе ходит много разговоров об интересе ко мне со стороны Футбольной ассоциации Англии. Что ж, может быть, после Гарета Саутгейта... почему нет?