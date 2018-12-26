Карло Анчелотти: "Пришел в "Наполи" для того, чтоб побеждать"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, что хочет сделать команду, которая будет бороться до конца сезона. Он также добавил, что его главная цель - выигрывать.

- Я здесь, чтобы побеждать, - приводит Football Italia слова Анчелотти. - Моя цель - команда, которая будет бороться до конца сезона. Я думаю, что каждый из нас должен мотивировать себя. Если вы хотите стать Лео Месси, то ваш путь зависит от генетики. Но вы можете тренироваться каждый день, чтобы становиться лучше.

Это то же самое, когда дело доходит до команды, и я говорю, что мы должны взять на себя обязательство победить "Юве". Это цель, которая слишком далеко…

59-летний специалист возглавил неаполитанцев 23 мая 2018 года.

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