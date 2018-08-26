Карло Анчелотти о матче с "Миланом": "Это был эмоциональный вечер для меня"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Миланом" (3:2) в матче второго тура чемпионата Италии.

- "Милан" провел великолепный матч, но при счете 0:2 мы показали огромное желание не проиграть и яростно сражаться, - цитирует специалиста Football Italia. - У меня хорошие воспоминания обо всех моих бывших игроках, но Гаттузо - это что-то особенное. Это был великолепный, очень эмоциональный вечер. Нам повезло пережить такое, мне даже не пришлось покупать билет! "Милан" вроде бы не был опасен в атаке, но они удивили нас двумя одинаковыми голами. Нам было сложно в этой ситуации. Мы изменили тактику, и болельщики погнали нас вперед. Команда очень хорошо знает схему 4-3-3, но может играть и 4-2-3-1. Мы не оказывали необходимого давления на Лукаса Билью, поэтому я должен был сделать изменения в средней линии.