Карло Анчелотти: "Нужно больше использовать систему ВАР"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что систему ВАР следует использовать не только в национальных чемпионатах, но и в Лиге чемпионов. Он также добавил, что в серии а система стартовала неплохо.

- В последнее время было слишком много ошибок, - приводит Football Italia слова Анчелотти. - Если ошибка случается в лиге, у вас есть время, чтобы компенсировать это. Но если в Лиге чемпионов - вы просто выбываете. Система ВАР неплохо стартовала в серии а, было несколько негативных инцидентов, но в конце концов решение все равно принимает судья. ВАР показывает рефери то, что он не смог увидеть вживую. Решение всегда будет субъективным. Но я говорю, что ВАР следует использовать больше.

"Наполи" занимет 2-е место в чемпионате Италии после 12 туров, имея в активе 28 очков.

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